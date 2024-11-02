نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشوط الأول.. الأهلي يتقدم على حساب سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت الان أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام نظيره سيراميكا كليوبترا وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر الدوري المصري الممتاز.



وتفوق المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف وحيد لسيراميكا كليبوترا في مباراة مثيرة.

وافتتح حسين الشحات أهداف فريقه في الموسم الحالي مع حلول الدقيقة الرابعة، لتسكن تسديدة الشحات شباك بسام حارس عرين سيراميكا كليوبترا.



وعادل سيراميكا كليوبترا النتيجة في الدقيقة 24 عن طريق أحمد بلحاج بعد احتساب ركلة جزاء لكتيبة أيمن الرمادي عقب تدخل أكرم توفيق.

واستعاد وسام أبو علي المقدمة للنادي الأهلي من جديد في اللحظات الأخيرة من المباراة من ركلة حرة أسفرت عن الهدف الثاني.

تشكيل الاهلي في مواجهة سيراميكا كليوبترا:-

وجدير بالذكر أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد دخل المباراة بتشكيل الفريق مكون من

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: يحيي عطية الله ويوسف أيمن ورامي ربيعة وأكرم توفيق.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحسين الشحات وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير وخالد عبد الفتاح وعمر كمال وبيرسي تاو ورضا سليم وعمرو السولية وأفشة وكريم وليد ومحمد عبد الله.