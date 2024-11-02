نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسين الشحات يفتتح أهداف الأهلي في شباك سيراميكا كليوباترا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجري الان أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام نظيره سيراميكا كليوبترا وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر الدوري المصري الممتاز.

وافتتح حسين الشحات أهداف فريقه في الموسم الحالي مع حلول الدقيقة الرابعة، لتسكن تسديدة الشحات شباك بسام حارس عرين سيراميكا كليوبترا.



تشكيل الاهلي في مواجهة سيراميكا كليوبترا:-

وجدير بالذكر أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد دخل المباراة بتشكيل الفريق مكون من

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: يحيي عطية الله ويوسف أيمن ورامي ربيعة وأكرم توفيق.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحسين الشحات وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير وخالد عبد الفتاح وعمر كمال وبيرسي تاو ورضا سليم وعمرو السولية وأفشة وكريم وليد ومحمد عبد الله.