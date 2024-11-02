نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدا.. الإسماعيلي يواجه منية النصر وديا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواجه فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، في الثالثة عصر غد، الأحد، نظيره منية النصر وديا، على استاد الإسماعيلية، لتجهيز اللاعبين للمرحلة المقبلة.

وحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن حمد إبراهيم، على خوض هذه المباراة، لتجهيز اللاعبين للمرحلة المقبلة، بالإضافة إلى منح فرصة المشاركة للاعبين الذين تم استبعادهم من مباراة غزل المحلة.

واستهل الفريق مشواره في مسابقة الدوري، بالتعادل دون أهداف مع غزل المحلة، في المباراة التي جمعتهما اليوم، السبت، على استاد الإسماعيلية.