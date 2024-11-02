نتيجة وملخص أهداف مباراة مانشستر سيتي ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، أمام نظيره فريق بورنموث، بهدفين مقابل هدف وحيد، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

أهداف مباراة مانشستر سيتي ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي

افتتح التسجيل اللاعب سيمينو نجم فريق بورنموث، في مرمى مانشستر سيتي عند الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول.

ثم سجل إيفانلسون الهدف الثاني لصالح فريق بورنموث في شباك مانشستر سيتي في الدقيقة 64 من عمر الشوط الثاني.

ونجح في الدقيقة 82 اللاعب جفارديول مدافع فريق مانشستر سيتي في تسجيل الهدف الأول في شباك بورنموث.

وبهذه النتيجة؛ ارتفع رصيد فريق بورنموث إلى المركز الثامن بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، بينما توقف رصيد مانشستر سيتي عند المركز الثاني برصيد 23 نقطة.