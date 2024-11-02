نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثلاثي الزمالك يستفسر عن عودتهم للتدريبات الجماعية بعد تعثر الانتقالات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استفسر ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مهاب ياسر، محمد عاطف وسيف فاروق جعفر، عن إمكانية عودتهم إلى التدريبات الجماعية للفريق، حيث يجرون حاليًا تدريبات فردية بناءً على طلب المدرب البرتغالي جوزيه جوميز.

يحرص اللاعبون على معرفة موقفهم في ظل عدم نجاحهم في الانتقال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لذا توجهوا إلى إدارة النادي بطلب يهدف إلى إقناع جوميز بالسماح لهم بالعودة إلى التدريبات الجماعية حتى بداية فترة الانتقالات الشتوية المقررة في يناير.

وفي ردهم، أكد مسؤولو نادي الزمالك أنهم سيعرضون طلب اللاعبين على المدرب جوزيه جوميز ليتخذ قرارًا نهائيًا بشأن عودتهم إلى التدريبات الجماعية للفريق، حتى وإن كان الجهاز الفني لا يحتاج إلى خدماتهم في الوقت الحالي.

