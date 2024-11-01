نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. ناصر منسي يوقع على هدف الزمالك الثاني أمام البنك الأهلي (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح ناصر منسي في إحراز الهدف الثاني للزمالك، في شباك نظيره فريق البنك الأهلي، في المباراة التي تجمع الفريقين الآن على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى للدوري المصري الممتاز.

جاء الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 37 من أحداث المباراة، عن طريق ناصر ماهر، بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء، بعد صناعة من عبدالله السعيد.

فيما نجح ناصر منسي في إحراز الهدف الثاني لأبناء ميت عقبة، في الدقيقة 53 من أحداث الشوط الثاني للمباراة، عن طريق ضربة رأسية قوية، بصناعة من ناصر ماهر.

تشكيل الزمالك أمام البنك الأهلي

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة – عبد الله السعيد – محمد حمدي

خط الهجوم: ناصر ماهر - عمر فرج – أحمد مصطفى "زيزو".

تشكيل البنك الأهلى أمام الزمالك

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: محمد عبد الغنى، محمود الجزار، محمد بسيونى، يعقوبو.

خط الوسط: محمد فتحى، سعيدو سيمبورى، محمد ابراهيم، محمد هلال.

خط الهجوم: أسامة فيصل، ياو أنور.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد البنك الأهلي

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