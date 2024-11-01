نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل مواجهة سيراميكا.. محاضرة فنية للاعبي الأهلي واجتماع بين كولر ورمضان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته مساء اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة.

الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة سيراميكا

عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق فقرات المران، لشرح بعض التحضيرات لمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا والمحدد لها مساء غد.

وخاض اللاعبون جانبًا من التدريبات البدنية المتنوعة، مع انطلاق فقرات المران الجماعي تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال.

فيما قاد ميشيل يانكون رباعي حراسة المرمى، محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف في تدريبات منفردة على هامش المران.

كما عقد مارسيل كولر المدير الفني جلسة منفردة مع الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق، للاطمئنان على الحالة الطبية للاعبين والمصابين.

وكذلك اجتمع مارسيل كولر المدير الفني على هامش المران مع الكابتن محمد رمضان المدير الرياضي، لمناقشة بعض الأمور الإدارية والتنظيمية وبرنامج الفريق خلال الأيام القادمة.

وقاد مارسيل كولر المدير الفني اللاعبين في تدريبات متنوعة، قبل أن يختتم فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا في الثامنة من مساء غد السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز.