نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب بتروجيت يحتفل بالنقطة الأولى في الدوري الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق بتروجيت العائد لدوري الأضواء، أولى النقاط أمام بيراميدز وذلك بعد مباراة مثيرة جمعت الفريقين في افتتاح منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكتب حساب بتروجيت عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "بتروجيت يخطف الأضواء ويخطف نقطة من بيراميدز بالتعادل الايجابي 1-1".

بتروجيت يتألق في الظهور الأول

وحصد الفريق البترولي إشادة الجماهير في ظهوره الأول عقب غياب 5 مواسم في دوري القسم الثاني خاصة بعد أن قدم أداء قوي أمام وصيف النسخة الماضية.

وحتى الان جاءت نتائج الوافدون الجدد في الدوري المصري بسقوط حرس الحدود أمام سموحة بثلاثية وتعادل بتروجيت أمام بيراميدز بينما يتبقى مواجهة غزل المحلة أمام الإسماعيلي.

