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أحمد جودة - القاهرة - ثلاثية لنجوم مصر وسقوط الفيوم في كمين التليفونات بالقسم الثاني

أفتتحت اليوم منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الثانية بدورى القسم الثاني ' ب ' بالصعيد، فيما تختتم الجولة بلقاء وحيد يوم عصر السبت .



حيث حقق نادى نجوم مصر فوزا بثلاثية نظيفة أمام شقيقه نادى الواسطى، وأحرز ثلاثية نجوم مصر كلا من أدهم خالد في الدقيقة 45 وكريم هاني "هدفين" في الدقيقتين 60 و62 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يرفع نجوم مصر رصيده إلى 6 نقاط بالمركز الخامس، بينما تجمد رصيد الواسطى عند 5 نقاط.

وسقط الفيوم فى فخ الخسارة أمام ضيفه تليفونات بنى سويف بهدفين لهدف بملعب كلية الزراعة بالجيزة.

ليتوقف رصيد الفيوم عند صفر فيما ارتفع رصيد تليفونات بنى سويف للنقطة 8.



وحقق مصر للمقاصة فوزا صعبا بهدف نظيف على ضيفه نادى البدارى بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب الاسيوطى سبورت، ليرتفع رصيد المقاصة للنقطة 12 فيما توقف رصيد البدارى عند 4 نقاط.

وتعادل مسار بنتيجة 1/1 أمام مضيفه بنى مزار بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب مركز شباب مطاى، ليرتفع رصيد مسار عند 13 نقطة فيما ارتفع رصيد بنى مزار للنقطة الثانية.



السبت:

يستضيف مركز شباب طامية نظيره نادى أسمنت أسيوط بالمباراة التى تجمع بين الفريقان بملعب نجوم مصر ببنى سويف.

ويسعى أبناء طامية لمصالحة الجماهير خاصة بعد الخسارة بالجولة الماضية أمام التليفونات فيما كتيبة اسمنت اسيوط تسعى لتحقيق انتصار خارج الديار لمواصلة المنافسة على الصعود.

ويحتل طامية المركز السابع برصيد 4 نقاط فيما يحتل أسمنت أسيوط المركز الثالث برصيد 9 نقاط.



فيما لن يشارك نادى المنيا بمباريات تلك الجولة.

1 - مسار 13 نقطة.

2 - مصر المقاصة 12

3 - أسمنت أسيوط 9 نقاط.

4 - تليفونات بنى سويف 8 نقاط.

5 - نجوم مصر 6 نقاط.

6 - الواسطى 5 نقاط.

7 - البدارى 4 نقاط.

8 - طامية 4 نقاط.

9 - المنيا 3 نقاط.

10 - بنى مزار نقطتين.

11 - الفيوم دون نقاط.