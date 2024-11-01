نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. هدف النصر الأول أمام الهلال في دوري روشن السعودي (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح فريق الكرة الأول بنادي النصر السعودي في تسجيل أول أهداف اللقاء أمام نظيره الهلال ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي.

وتمكن تاليسكا من تسجيل أول أهداف اللقاء في الدقيقة الأولى من زمن المباراة، بعد تمريرة ساحرة من أوتافيو نجم وسط العالمي.

ليتلاعب البرازيلي بدفاعات الهلال قبل تسديدها في مرمى بونو ليعلن عن الهدف الأول للعالمي بالمباراة.

ودخل فريق النصر المباراة أمام نظيره الهلال بتشكيل مكون من: