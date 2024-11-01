نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بينهم صلاح.. آرني سلوت يعلق على تجديد ثلاثي ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد آرني سلوت، مدرب ليفربول، مؤتمرًا صحفيًا اليوم الجمعة، حيث تحدث عن التحضيرات لمباراة فريقه المقبلة ضد برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز. يأتي هذا اللقاء بعد مباراة الفريقين في كأس كاراباو يوم الأربعاء، والتي انتهت بفوز ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف.

آرني سلوت يعلق على تجديد ثلاثي ليفربول

تطرق سلوت إلى مسألة عقود الثلاثي محمد صلاح، فيرجيل فان دايك، وترينت ألكسندر أرنولد، حيث تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري، ولم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن تجديدها حتى الآن.

وعند سؤاله عن العقود، أشار سلوت إلى أن "وضع العقد يصبح مشكلة إذا لم يقدم اللاعبون الأداء الجيد الذي يقدمونه الآن، لكنهم ناضجون للغاية".

وأضاف سلوت: "في الوقت الحالي، صلاح وأرنولد وفان دايك في وضع جيد ويؤدون بشكل جيد للغاية، وهناك مناقشات جارية". وأكد أن المناقشات حول تجديد العقود تتم بين إدارة النادي واللاعبين، موضحًا: "هناك مناقشات مستمرة مع الأشخاص الذين يقول فان دايك إنه يجب أن يتحدث معهم، وهذا ليس أنا، كما تعلم، أنا أتحدث معه عن أشياء أخرى".

كما أكد سلوت أن فيرجيل فان دايك محق في أنه لا يعرف ما هو مستقبله إذا لم يتم التوقيع على العقد بعد. وقد صرح فان دايك سابقًا حول مستقبله مع ليفربول قائلًا: "لننتظر ما ستسفر عنه المفاوضات مع المسؤولين عنها، قبل اتخاذ أي قرار، وستعرفونه في الإعلام بكل تأكيد".