نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشروع جديد من أبناء مارادونا لتخليد ذكراه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أبناء دييغو أرماندو مارادونا عن إطلاق "مؤسسة مارادونا" لتكريم إرث أسطورة كرة القدم الأرجنتيني، وكشفوا عن بعض ملامح نصب تذكاري مستقبلي في قلب العاصمة بوينس آيرس، حيث من المتوقع أن يستقبل مليون زائر سنويا.

مشروع جديد من أبناء مارادونا لتخليد ذكراه

وأوضحت ابنته دالما خلال عرض خاص بُث عبر منصة يوتيوب "نريد أن يكون والدنا قريبًا من محبة الناس، وأن نحقق أمنية كل من يريد أن يحضر له زهرة".

ومن المقرر افتتاح النصب التذكاري "أم10" عام 2025 في المنطقة السياحية بويرتو ماديرو، وسيكون قادرًا على استقبال مليون زائر سنويًا، وفقًا لما جاء في موقعه الإلكتروني.

كما سيكون الدخول إلى الموقع الذي تبلغ مساحته 1000 متر مربع مجانيًا للأرجنتينيين، مع إمكانية التبرع للمؤسسة، ما سيسمح بوضع صورهم على "جدار التراث" في النصب التذكاري.



وقالت دالما وهي تذرف الدموع أن المؤسسة التي ترأسها هي وأربعة من أبناء مارادونا من ثلاث علاقات أخرى (جيانينا ودييغو جونيور وجانا ودييغو فرناندو) نشأت من الرغبة في "تكريمه والحفاظ على إرثه وإبقاء ارثه حيًا".

وستهدف، حسب موقعه الإلكتروني، إلى الترويج "بمشاركة فاعلة من المجتمع، للمشاريع الرياضية أو الثقافية التي تعزز التنمية البشرية والهوية الوطنية".