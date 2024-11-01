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أحمد جودة - القاهرة - يرغب نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي سابقًا، الهولندي رود فان نيستلروي، الاستمرار كمساعد ضمن الطاقم المساعد إزاء القدوم المحتمل للمدرب البرتغالي روبين أموريم.

فان نيستلروي يصر على بقائه كمساعد في مانشستر يونايتد

وتولى نيستلروي، الذي انضم الصيف الماضي للطافم المساعد للمدرب الهولندي إيريك تن هاغ، تدريب المان يونايتد مؤقتًا في مباراة المان يونايتد أمام ليستر سيتي الأربعاء في ثمن نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة، والتي حسمها "الشياطين الحمر" بنتيجة كبيرة (5-2)، بعد رحيل المدرب الهولندي.

وفي انتظار الإعلان الرسمي عن تولي أموريم لمهمته رسميًا، سيستمر النجم الهولندي السابق كمدرب مؤقت، ولا يُستبعد استمراره ضمن الطاقم الفني للمدرب البرتغالي.

وقال صاحب الـ48 عامًا في تصريحات عقب مواجهة ليستر "سنرى ماذا سيحدث، ولكني أريد مساعدة النادي، هذا هو الجزء الخاص بي من القصة، ومن ثم، عندما يوقع المدرب الجديد، سنرى ماذا سيحدث".

وأضاف: "جئت إلى هنا لأسباب مهمة جدًا، وأنا هنا كمساعد، جئت للمساعدة، وأنا متحمس للغاية بالقيام بهذا الدور أيًا كان، سواء كمساعد، أو كمدرب مؤقت، أو إذا كنت سأعود مجددًا لدوري كمساعد".