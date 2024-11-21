انت الأن تتابع خبر «اسحريهم بجمالك..!!» صبغ الشعر باللون الاحمر الجذاب في المنزل ثابت وهيفضل معاكي على طول بمكونات طبيعية.. امنه 100%..!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اللون الأحمر الناري هو واحد من أكثر الألوان الجريئة والمميزة التي تضفي حيوية وجمالاً على مظهر الشعر سواء كنت ترغبين في تجربة لون جديد أو تريدين تغييرا جذريا لمظهرك، فإن اللون الأحمر الناري سيجعل شعرك يبدو لامعا وجذابا ومع ذلك، يتطلب الحصول على هذا اللون المثالي بعض العناية والاهتمام أثناء الصبغ إليك الطريقة المثالية للحصول على شعر أحمر ناري رائع بأقل جهد.

الأدوات والمكونات المطلوبة

1. صبغة شعر باللون الأحمر الناري اختاري علامة تجارية موثوقة للحصول على لون ثابت ومتجانس.

2. مطور (أو أكسجين) 20 أو 30 درجة: لتفتيح الشعر قبل الصبغ إذا كان لون شعرك داكنًا.

3. مشط: لتوزيع الصبغة بشكل متساوي.

4. قفازات: لحماية يديك من الصبغة.

5. فرشاة أو فرشاة صبغ: لتطبيق الصبغة بسهولة ودقة.

6. قناع شعر مرطب أو بلسم: لترطيب الشعر بعد الصبغ.

7. شامبو خاص للشعر المصبوغ: للحفاظ على اللون بعد الصبغ.

طريقة الصبغ خطوة بخطوة