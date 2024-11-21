انت الأن تتابع خبر «اسحريهم بجمالك..!!» صبغ الشعر باللون الاحمر الجذاب في المنزل ثابت وهيفضل معاكي على طول بمكونات طبيعية.. امنه 100%..!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - اللون الأحمر الناري هو واحد من أكثر الألوان الجريئة والمميزة التي تضفي حيوية وجمالاً على مظهر الشعر سواء كنت ترغبين في تجربة لون جديد أو تريدين تغييرا جذريا لمظهرك، فإن اللون الأحمر الناري سيجعل شعرك يبدو لامعا وجذابا ومع ذلك، يتطلب الحصول على هذا اللون المثالي بعض العناية والاهتمام أثناء الصبغ إليك الطريقة المثالية للحصول على شعر أحمر ناري رائع بأقل جهد.
الأدوات والمكونات المطلوبة
- 1. صبغة شعر باللون الأحمر الناري اختاري علامة تجارية موثوقة للحصول على لون ثابت ومتجانس.
- 2. مطور (أو أكسجين) 20 أو 30 درجة: لتفتيح الشعر قبل الصبغ إذا كان لون شعرك داكنًا.
- 3. مشط: لتوزيع الصبغة بشكل متساوي.
- 4. قفازات: لحماية يديك من الصبغة.
- 5. فرشاة أو فرشاة صبغ: لتطبيق الصبغة بسهولة ودقة.
- 6. قناع شعر مرطب أو بلسم: لترطيب الشعر بعد الصبغ.
- 7. شامبو خاص للشعر المصبوغ: للحفاظ على اللون بعد الصبغ.
طريقة الصبغ خطوة بخطوة
- قبل البدء، تأكدي من أن شعركِ جاف ونظيف. يفضل أن يكون الشعر غير مغسول منذ يومين حتى لا تتأثر فروة الرأس بالصبغة.
- إذا كان شعرك داكنًا، قد تحتاجين إلى تفتيحه باستخدام مطور 30 درجة قبل وضع الصبغة للحصول على لون أحمر ناري أكثر إشراقًا ولكن إذا كان شعرك فاتحا، يمكنك مباشرة البدء في الصبغ.
- اخلطي الصبغة مع المطور حسب التعليمات الموجودة على العبوة و قد تحتاجين إلى خلط كمية معينة من الصبغة مع المطور لضمان التغطية الكاملة للشعر.
- تأكدي من مزج المكونات جيدًا للحصول على خليط متجانس.
- ارتدي القفازات لحماية يديكِ من الصبغة.
- قومي بتقسيم شعركِ إلى عدة أقسام باستخدام المشط لسهولة توزيع الصبغة.
- باستخدام الفرشاة، ابدأي في وضع الصبغة من الجذور وحتى الأطراف، ووزعيها بشكل متساوي تأكدي من تغطية كل خصلة بالشكل الصحيح.
- إذا كان شعرك كثيف أو طويلا، قد تحتاجين إلى زيادة الكمية لضمان تغطيته بالكامل.
- اتركي الصبغة على شعركِ لمدة 30 إلى 45 دقيقة حسب نوع الصبغة إذا كنت ترغبين في الحصول على لون أفتح أو أكثر إشراقا، يمكنك تركها فترة أطول ولكن لا تتجاوزي 60 دقيقة.
- قومي بتغطية شعركِ بغطاء بلاستيكي للحفاظ على درجة حرارة ثابتة ونتائج أفضل.
- بعد مرور الوقت المحدد، اشطفي شعرك بالماء الفاتر حتى يصبح الماء صافيا.
- استخدمي شامبو مخصص للشعر المصبوغ لحماية اللون لفترة أطول.
- بعد الصبغ، استخدمي بلسم مرطبا أو قناع مغذي لإعادة الترطيب لشعرك والحفاظ على لونه الشعر المصبوغ يحتاج إلى عناية خاصة للحفاظ على صحته ولمعانه.