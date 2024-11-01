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أحمد جودة - القاهرة - يستعد النجم الفرنسي بول بوغبا للعودة إلى المستطيل الأخضر مجددًا، اعتبارًا من مارس المقبل، بعد تخفيف العقوبة الموقعة عليه.

بول بوجبا يغلق مشروعه الفني ويعود للملاعب

وعوقب بوغبا بالإيقاف لمدة 4 سنوات في سبتمبر 2023، بسبب ثبوت تناوله منشطات، قبل قرار المحكمة الرياضية الدولية (كاس) بتخفيف العقوبة إلى 18 شهرًا.

ويُعرف عن بول بوغبا، اهتمامه بعالم التمثيل، وظهر في بعض المشاريع الترفيهية خارج الملاعب، كما شارك في حملات إعلانية ومشاريع سينمائية صغيرة.

وكان بوغبا، البالغ من العمر 31 عامًا، على حافة الاعتزال، واحتراف التمثيل، لكن جاء قرار محكمة كاس، بمثابة طوق النجاة للنجم الفرنسي، ليستمر داخل المستطيل الأخضر لفترة إضافية.

ومن المنتظر ظهور بوغبا في فيلم للمخرج فابيان أونتينينتي، يسلط الضوء على حياة النجم الفرنسي، ويستعرض أبرز التحديات في مسيرته الكروية.