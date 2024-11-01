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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة الإسباني مازال مهتم بالتعاقد مع الدولي البرتغالي رافائيل لياو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان النادي الكتالوني قد أبدي اهتمامًا خلال الميركاتو الصيفي الماضي للحصول على خدمات لياو من ميلان.

برشلونة يستهدف التعاقد مع نجم ميلان

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية فأن برشلونة متيقظ من التعاقد مع نجم الروسونيري الذي لا يعيش أفضل فتراته مع باولو فونسيكا مدرب ميلان.

وقالت الصحيفة الإسبانية بأن المنطقة الرياضية في برشلونة معجب كثيرًا باللاعب البرتغالي، وتراه بأنه سيكون إضافة كبيرة للفريق الكتالوني.

وأضافت:" لياو بدء بالغضب من وضعه الحالي في ميلان وسعره بدأ يتناقص".

وأختتمت قائلة:"لياو يفكر في الرحيل عن الفريق اللومباردي في حال قرر ميلان المحافظة على فونسيكا لوقتٍ طويل".