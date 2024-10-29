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أحمد جودة - القاهرة - موعد مباراة النصر والتعاون اليوم.. القنوات الناقلة لكأس الملك 2024

.. يشهد ملعب الأول بارك مساء اليوم الثلاثاء مواجهة نارية تجمع بين عملاقي الكرة السعودية، النصر والتعاون، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة النصر والتعاون من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة النصر والتعاون اليوم في كأس الملك 2024

النصر والتعاون في مواجهة نارية بكأس الملك

تكتسب هذه المباراة أهمية خاصة نظرًا للتاريخ المشترك بين الفريقين، حيث سبق وأن التقيا في ثلاث مناسبات سابقة بكأس الملك، وحقق النصر الفوز في جميعها. يأمل العالمي في مواصلة تفوقه على منافسه التقليدي، والاقتراب خطوة أخرى من تحقيق اللقب الغالي.

ودخل الفريقان هذه المباراة وهما عاقدان العزم على تحقيق الفوز. ياتي النصر إلى المباراة بعد أن تأهل لدور الـ16 بفوزه على الحزم، بينما تأهل التعاون بعد فوزه على أبها. ومن المتوقع أن تشهد المباراة إثارة كبيرة وحماسًا لا يوصف، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز والتأهل إلى الدور المقبل.

موعد مباراة النصر والتعاون في كأس الملك

يشهد ملعب الأول بارك مساء اليوم الثلاثاء مواجهة نارية تجمع بين النصر والتعاون في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين. ستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية

القنوات الناقلة لمباراة النصر والتعاون في كأس الملك

ستكون مباراة النصر والتعاون على موعد مع عشاق كرة القدم عبر شاشة قناة SSC HD1، حيث ستنقل المباراة بشكل مباشر وحصري. يأتي اختيار هذه القناة لنقل هذه المواجهة الهامة في إطار حرصها على تقديم أفضل المحتوى الرياضي للجماهير. وستشهد المباراة تعليقًا حماسيًا من المعلق الرياضي حاتم بطيشة، والذي سيضيف المزيد من الإثارة والمتعة للمشاهدين.

تشكيل النصر ضد التعاون

حراسة المرمى: بينتو.

خط الدفاع: ‏سلطان الغنام، محمد سيماكان، إيمريك لابورت، سالم النجدي.

خط الوسط: عبدالله الخيبري، مارسيلو بروزفيتش، اندرسون تاليسكا.

خط الهجوم: انجيلو، كريستيانو رونالدو، ويسلي.

تعثر نادي النصر في الجولة الماضية من دوري روشن السعودي

تعثر نادي النصر السعودي في الجولة الماضية من منافسات دوري روشن السعودي بعد تعادله مع نادي الخلود بنتيجة 3-3. هذا التعادل أدى إلى فقدان النصر نقطتين ثمينتين في سباقه مع نادي الهلال على صدارة الدوري.