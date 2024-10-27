نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة تشيلسي ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، فوزًا هاما على نظيره فريق نيوكاسل يونايتد، بثنائية مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة تشيلسي ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

وعند الدقيقة 18 من الشوط الأول، سجل اللاعب نيكولاس جاكسون مهاجم فريق تشيلسي، الهدف الأول في شباك نيوكاسل يونايتد.

ثم أدرك ألكسندر إيزاك لاعب فريق نيوكاسل يونايتد، هدف التعادل في شباك تشيلسي عند الدقيقة 32 بأسيست من هال.

ونجح كول بالمر نجم فريق تشيلسي في تسجيل الهدف الثاني في شباك نيوكاسل يونايتد، عند الدقيقة 47 من الشوط الثاني.

