نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس إدارة الزمالك يؤازر اللاعبين قبل لقاء الأهلي في السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حرص أحمد سليمان ورامي نصوحي عضوي مجلس إدارة نادي الزمالك على التواجد باستاد محمد بن زايد، في مران اليوم الأربعاء، استعدادًا لمباراة الأهلي في نهائي السوبر المحلي.



جاء تواجد الثنائي من أجل مساندة اللاعبين والجهاز الفني في المران الختامي قبل مواجهة الأهلي المرتقبة في نهائي السوبر المصري.



وكان رامي نصوحي وصل إلى الإمارات مساء اليوم رفقة حسين السيد عضو مجلس إدارة النادي لحضور مباراة الأهلي ومساندة الفريق.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة الأهلي المقرر لها غدًا الخميس باستاد محمد بن زايد في نهائي بطولة كأس السوبر المحلي.