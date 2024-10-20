نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل الرسمي لمباراة روما وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، القمة النارية بين روما وإنتر ميلان، على أرضية ملعب تورينو الأولمبي، ضمن فعاليات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

التشكيل الرسمي لمواجهة روما وإنتر ميلان

وقد أعلن الكرواتي إيفان يوريتش مدرب روما، التشكيل الرسمي، وجاء كالتالي:-

حراسة المرمى: ميلي سفيلار

خط الدفاع: أنخلينو - نديكان - مانشيني.

خط الوسط: زالفيكسي - كريستانتي - كونيه - سيلك.

خط الهجوم: ديبالا - بيلجريني - دويباك.

بينما أعلن الإيطالي سيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان، التشكيل الرسمي، وجاء كالتالي:-

حراسة المرمى: سومر.

خط الدفاع: باستوني - أتشيربي - بافارد.

خط الوسط: ديماركو - مختياريان - تشالهان أوغلو - باريلا - دارميان.

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز- ماركوس تورأم.

ويحتل إنتر ميلان المركز الرابع في ترتيب جدول الدوري الإيطالي برصيد 14 نقطة، بينما يأتي روما في المركز الحادي عشر برصيد 10 نقاط.