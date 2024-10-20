عاجل.. القبض على ثلاثي الزمالك بعد مباراة بيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري

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أحمد جودة - القاهرة - ألقت السلطات الإماراتية القبض على ثلاثي نادي الزمالك، مصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا ومحمد صبحي، بعد اعتدائهم على أحد المنظمين خلال مباراة الفريق ضد بيراميدز في كأس السوبر المصري 2024، التي أقيمت في استاد آل نهيان بأبوظبي.

القبض على ثلاثي الزمالك

أفادت التقارير، أن الحادث وقع عقب المباراة عندما شعر اللاعبون بالاستفزاز بسبب احتفال أحد المشجعين، الذي كان يرتدي قميصًا أحمر، واعتقدوا أنه يشجع الفريق المنافس.

وقد تم توقيع محضر بالواقعة بسبب اعتداء الثلاثي على المنظم، ورصدت الكاميرات مصطفى شلبي وهو يعتدي على أحد المنظمين خلف دكة بدلاء الزمالك، مما أثار غضب الجماهير.

يُذكر أن شلبي كان قد أظهر انفعاله بعد خروجه من الملعب في الدقيقة 72، حيث قام بركل الزجاجات قبل أن يتوجه إلى مقاعد البدلاء.