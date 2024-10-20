نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل برشلونة الرسمي ضد إشبيلية في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر هانز فليك، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة على تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره نادي إشبيلية في مشوار بطولة الدوري الإسباني.

ويلتقي برشلونة مع إشبيلية مساء اليوم الأحد الموافق عشرين من شهر أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني لهذه النسخة.

موعد مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني

وتنطلق صافرة بداية مباراة برشلونة أمام إشبيلية في الدوري الإسباني عند تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل برشلونة الرسمي ضد إشبيلية

حراسة المرمى: إينياكي بينيا.

خط الدفاع: جول كوندي، كوبارسي، إينيجو مارتينيز، بالدي.

خط الوسط: كاسادو، إريك جارسيا، بيدري.

خط الهجوم: رافينها، ليفاندوفسكي، لامين يامال.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإشبيلية

وتنقل مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية كونها الناقل الرسمي لمباريات البطولة.

