نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد بايرن ميونخ ضد شتوتجارت في الدوري الألماني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد نادي بايرين ميونخ لمواجهة قوية أمام شتوتغارت وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر الدوري الألماني.

ويحتل بايرين ميونخ المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 12 نقطة، من 6 نقاط حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في مباراتين.

ببنما على الجانب الاخر احتل شتوتغارت المركز الثامن برصيد9 نقاط حقق الفوز في مباراتين وتعادل في مباراتين وهزم في مباراة واحدة.

موعد المباراة الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وشتوتغارت في الدوري الألماني

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وشتوتغارت في الدوري الألماني

تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في مصر والشرق الأوسط.