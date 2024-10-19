أنشيلوتي يدرس استبعاد نجم ريال مدريد من مواجهة سيلتا فيجو

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أحمد جودة - القاهرة - يتجه الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، لاستبعاد أحد لاعبي خط هجوم الملكي عن مواجهة الليلة مع سيلتا فيجو.

رودريجو قد يغيب أمام سيلتا فيجو

وحسب "كادينا سير" الإسبانية فإن البرازيلي رودريجو مهاجم ريال مدريد قد يحصل على راحة من مواجهة سيلتا فيجو.

وأشارت الإذاعة إلى إن أنشيلوتي يفكر في البدء أمام سيلتا فيجو بطريقة اللعب 4-4-2.

ويلتقي ريال مدريد بنظيره سيلتا فيجو اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني.

وتقام مباراة ريال مدريد ضد نظيره سيلتا فيجو اليوم السبت، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.