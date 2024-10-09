نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد السكندرى يتخطى الوحده الإماراتى ويصل قبل نهائي البطولة العربية للسلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادى الاتحاد السكندرى على نظيره الوحده الإماراتى 123/100 فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الأربعاء على الصالة المغطاة باستاد برج العرب ضمن مباريات دور الثمانية في البطولة العربية التى يستضيفها نادى الاتحاد السكندرى حاليًا.

الاتحاد السكندري يهزم الوحدة الإماراتي

جاءت نتائج الفترات 30/26، 65/49، 97/76، 123/100 لصالح الاتحاد السكندرى.

وحرص محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى على النزول إلى أرضية الصالة عقب المباراة لتهنئة الجهاز الفنى واللاعبين وطالبهم بالتركيز والاستمرار فى الانتصارات حتى يتم تحقيق البطولات وإسعاد الجماهير الإسكندرية.

ويلتقى فريق الاتحاد السكندرى مع سبورتنج فى السادسة ونصف مساء اليوم على الصالة المغطاة باستاد برج العرب بالإسكندرية فى الدور قبل النهائي للبطولة العربية.

وتنظم إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى رحلة مجانية لجماهير النادي لمشاهده مباراه الفريق مع سبورتنج غدًا.

وأعلنت الإدارة أن الحافلات المخصصة لنقل الجماهير إلى الصالة المغطاة باستاد برج العرب ستتواجد خلف مقر النادى بفرع الشاطبى ابتداء من الساعة الرابعة عصرا حتى الخامسة.