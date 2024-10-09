انت الأن تتابع خبر دعم ولي العهد يشعل حماس النشامى للانتصار والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد المدير الفني للمنتخب الوطني الأردني لكرة القدم، المغربي جمال سلامي، أن زيارة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، لدعم تدريبات المنتخب شكلت دفعة معنوية كبيرة للاعبين. وأوضح سلامي أن هذا الدعم يعزز من حماس اللاعبين لتحقيق نتائج مميزة في المباريات القادمة.



وفي مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء، تحدث سلامي عن جاهزية منتخب "النشامى" لمواجهة منتخب كوريا الجنوبية القوي، وذلك في المباراة التي ستقام الخميس على ستاد عمان ضمن الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026. وأكد سلامي أن جميع اللاعبين مستعدون للمباراة، باستثناء موسى التعمري الذي يتدرب حاليًا تحت إشراف الجهاز الطبي بسبب إصابة يعاني منها.



كما أشار سلامي إلى أهمية مشاركة فريقي الحسين إربد والوحدات في دوري أبطال آسيا، مشددًا على أن هذه المشاركة ساعدت اللاعبين على الوصول إلى جاهزية عالية تخدم المنتخب الوطني.



فيما يتعلق باختيار أحمد العرسان لاعب الفيصلي، قال سلامي إن قراره جاء بناءً على تميز العرسان وشخصيته القوية في الملعب رغم عدم جاهزيته الكاملة.



وعن مواجهة كوريا الجنوبية، أكد سلامي أن المنتخب الكوري يُعد المنافس المباشر على صدارة المجموعة، وأنه يمتلك لاعبين مميزين مثل سيول، مشيرًا إلى أن فريقه يعرف جيدًا طريقة لعب المنتخب الكوري وجاهز لتحقيق الانتصار، خاصة وأن المباراة تُقام على أرض المنتخب الأردني.



وفيما يتعلق بتشكيلة اللعب، أوضح سلامي أن الفريق لم يجرِ أي تغييرات في أسلوب اللعب منذ بطولة كأس آسيا الأخيرة. كما أعرب عن أمله في أن يشارك قائد المنتخب إحسان حداد في مباراة الغد بعد غيابه عن المباراة الأولى ضد الكويت بسبب الإصابة.