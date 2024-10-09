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أحمد جودة - القاهرة - حرص الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك وأحمد خالد حسانين ورامي نصوحي عضوي مجلس الإدارة، على التواجد في مران الفريق الأول لكرة القدم الذي أقيم اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعدادًا لبطولة كأس السوبر المحلي.

مجلس إدارة الزمالك يؤازر اللاعبين قبل السوبر المصري

يأتي ذلك من أجل مؤازرة اللاعبين والجهاز الفني قبل بطولة السوبر المحلي، وحرص رئيس النادي وعضوي المجلس على الاطمئنان من عبد الواحد السيد مدير الكرة والبرتغالي جوزيه جوميز على استعدادات الفريق لبطولة كأس السوبر المحلي.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

