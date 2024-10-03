نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير يكشف عن مفاجآت في قرارات لجنة الانضباط بشأن مباراة الأهلي وبيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل غير متوقعة بخصوص قرارات لجنة الانضباط التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، المتعلقة بمباراة الأهلي وبيراميدز في الموسم الماضي.

وأوضح شوبير خلال برنامجه الإذاعي عبر إذاعة "أون سبورت إف إم" أن لجنة الانضباط قدمت مؤخرا مجموعة من القرارات للاتحاد المصري، لكنها أثارت دهشة مسؤولي الاتحاد بسبب العقوبات غير المعتادة التي شملت مجلسي إدارة الأهلي وبيراميدز، بالإضافة إلى توصية بإيقاف مروان حمدي، مهاجم بيراميدز، لمدة 6 أشهر.

وأشار شوبير إلى أن الاتحاد المصري طلب من اللجنة مراجعة تلك القرارات وإعادة مناقشتها، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستكشف عن المزيد من التطورات.

