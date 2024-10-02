نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أون تايم سبورتس تُعلن عن إذاعة مباريات كأس السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مجموعة قنوات "أون تايم سبورتس" عن أنها ستقوم بإذاعة مباريات بطولة السوبر المصري التي ستقام في الإمارات بين 20 و24 أكتوبر الجاري.

وذكر الحساب الرسمي للقناة على "فيس بوك": "تابعوا مباريات كأس السوبر المصري على قنوات أون تايم سبورت خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر 2024.. كونوا جاهزين".

ويشارك في البطولة أربعة أندية وهم الأهلي بطل الدوري المصري، الزمالك بالكارت الذهبي، بيراميدز بطل كأس مصر، وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة.

موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا

سيلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا يوم الأحد 20 أكتوبر على ستاد "محمد بن زايد"، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز

كما سيواجه الزمالك فريق بيراميدز يوم الأحد 20 أكتوبر على ستاد "آل نهيان" في الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.