محمد إبراهيم: صدمت بمستوي إمام عاشور في السوبر وناصر منسي مفاجأة المباراة

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أحمد جودة - القاهرة - قال محمد إبراهيم لاعب فريق البنك الأهلي إنه تفاجأ وصدم بمستوي إمام عاشور المتراجع في مباراة السوبر الأفريقي. محمد إبراهيم: صدمت بمستوي إمام عاشور في السوبر أضاف خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" والد زوجتي زملكاوي وشاهدت معه مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي". وواصل:" مباريات الأهلي والزمالك خارج التوقعات وله علاقة بيوم المباراة والزمالك سيطر علي اللقاء خاصة في الشوط الثاني". وأكمل:" عبد الله السعيد من اسباب تتويج الزمالك ببطولة السوبر الأفريقي". واكمل:" الزمالك اصبح يمتلك وسط ملعب قوي ومختلف والفريق الأبيض قدم مباراة كبيرة". تابع:" تفاجأت بتراجع مستوي إمام عاشور في مباراة السوبر الأفريقي وناصر منسي مفاجأة السوبر الأفريقي ". واكمل:" عمر جابر يستحق الانضمام لقائمة المنتخب الوطني ومن فترة طويلة وليس الآن". واختتم:" شيكابالا من اللاعبين العشرة ووقفوا بجواري كثيرا في بدايتي".