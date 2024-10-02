محمد إبراهيم: صدمت بمستوي إمام عاشور في السوبر وناصر منسي مفاجأة المباراة

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أحمد جودة - القاهرة - قال محمد إبراهيم لاعب فريق البنك الأهلي إنه تفاجأ وصدم بمستوي إمام عاشور المتراجع في مباراة السوبر الأفريقي.
محمد إبراهيم: صدمت بمستوي إمام عاشور في السوبر
أضاف خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" والد زوجتي زملكاوي وشاهدت معه مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي".
وواصل:" مباريات الأهلي والزمالك خارج التوقعات وله علاقة بيوم المباراة والزمالك سيطر علي اللقاء خاصة في الشوط الثاني".
وأكمل:" عبد الله السعيد من اسباب تتويج الزمالك ببطولة السوبر الأفريقي".
واكمل:" الزمالك اصبح يمتلك وسط ملعب قوي ومختلف والفريق الأبيض قدم مباراة كبيرة".
تابع:" تفاجأت بتراجع مستوي إمام عاشور في مباراة السوبر الأفريقي وناصر منسي مفاجأة السوبر الأفريقي ".
واكمل:" عمر جابر يستحق الانضمام لقائمة المنتخب الوطني ومن فترة طويلة وليس الآن".
واختتم:" شيكابالا من اللاعبين العشرة ووقفوا بجواري كثيرا في بدايتي".