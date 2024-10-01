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أحمد جودة - القاهرة - تم منح المدرب الألماني يورغن كلوب اليوم الثلاثاء وسام الاستحقاق الألماني، وهو أعلى تكريم مدني في البلاد بمناسبة يوم الوحدة الذي سيحتفل به يوم الخميس.

ألمانيا تمنح كلوب أعلى وسام استحقاق

وتسلم كلوب، الذي سبق له تدريب بروسيا دورتموند وليفربول وغيرهما، من الرئيس فرانك-فالتر شتاينماير الصليب الفيدرالي للاستحقاق، وهي وسام يمنح، وفقًا لنظامه الأساسي، للأشخاص "الملتزمين بشكل ملحوظ بقيم الديمقراطية".

ووفقًا لما ذكرته الرئاسة الاتحادية الألمانية، التي منحت التكريم، فإن من بين إنجازات المدرب قيادته "لفرقه نحو تحقيق العديد من الانتصارات والألقاب".

ولكنها أضافت أن "النجاح والشهرة لم يمنعاه أبدًا من الاهتمام بكل لاعب بمفرده".

وتابعت الرئاسة قائلة: "بالإضافة إلى ذلك، كان يخصص دائمًا وقتًا كبيرًا لجماهيره ويهتم بكل المنطقة التي يعيش فيها. ومن ليفربول، ساهم الألماني الأكثر شعبية في المملكة المتحدة بشكل كبير في بناء صورة إيجابية لبلدنا. لطالما كان يورغن كلوب ملتزمًا اجتماعيًا".

كما أشاد البيان بأن المدرب الذي ولد في ماينز (غرب ألمانيا) "يساعد بهذه الطريقة الشباب المحرومين، ويدافع عن التسامح، ويظهر كيف يمكن تحقيق التماسك والتضامن"، وهي أعمال جعلته "قدوة عظيمة للكثيرين وسفيرًا بارزًا لكرة القدم يتجاوز عالم الرياضة".

وتم تسليم وسام الاستحقاق الألماني في قصر بلفو ببرلين حيث تم تكريم 27 شخصًا آخرين إلى جانب كلوب.