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أحمد جودة - القاهرة - تقدمت حركة (التصدي لعدم الاحترام) بشكوى أمام النيابة العامة الإسبانية على خلفية الأحداث التي جرت بملعب سيفيتاس متروبوليتانو الأحد الماضي، والتي اعتبرت أنها جرائم كراهية، من أجل توقيع العقوبات المناسبة.

تحرك عاجل بعد إهانة فينيسيوس جونيور في ميتروبوليتانو

وتورد الشكوى الأحداث التي قد تمثل جرائم كراهية، وتطالب الحركة، النيابة العامة "لفتح تحقيق في الوقائع المشار إليها، وتحميل المسؤوليات الجنائية لأصحابها، والتحقيق في الأحداث التالية".

واعتبرت الحركة أن ملعب متروبوليتانو شهد الأحد الماضي عدة جرائم كراهية بدرجة الإهانة بمشاركة أكثر من شخص، فضلًا عن "إساءة استغلال المكان والزمان والأشخاص المحيطين لإضعاف قدرة المجني عليه في الدفاع عن نفسه وارتكاب الجريمة بلا حساب".

وأشارت إلى أن فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد تعرض قبيل مباراة 29 سبتمبر (أيلول) الماضي إلى "حملة عبر مواقع التوصل الاجتماعي ذات طبيعة عنصرية، وسط دعوات للذهاب إلى الملعب وارتداء قناع من أجل إهانة فينيسيوس، دون معرفة هويات الجناة".