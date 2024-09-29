نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السوبر جلوب.. موعد مباراة الأهلي القادمة في نصف نهائي كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل النادي الأهلي إلى دور نصف النهائي في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد، وذلك على الرغم من خسارته أمام برشلونة في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد.

التقى الأهلي مع برشلونة ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة، والتي تُقام على أرض مصر. يتم تنظيم البطولة في صالة استاد العاصمة الإدارية، حيث تستمر فعالياتها من 27 سبتمبر حتى 3 أكتوبر.

انتهت المباراة بخسارة الأهلي بنتيجة 31-23 أمام برشلونة. ورغم هذه الخسارة، تمكن الأهلي من التأهل كأفضل فريق يحتل المركز الثاني في مجموعته، متفوقًا بذلك على ناديي الزمالك والخليج السعودي، اللذين احتلا المركز الثاني في المجموعتين الأخريين.

موعد مباراة الأهلي القادمة في نصف نهائي كأس العالم للأندية

وبهذه النتيجة، سيواجه النادي الأهلي في نصف النهائي فريق ماجديبورج الألماني، الذي تصدر المجموعة الثالثة. يُذكر أن الأهلي قد حقق انتصارًا ساحقًا في مباراته الأولى بالجولة الأولى أمام فريق سيدني الأسترالي بنتيجة 49-15.

ستقام مباراة الأهلي ضد ماجديبورج الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية يوم الثلاثاء المقبل الموافق 1 أكتوبر 2024، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

تشارك في بطولة كأس العالم للأندية 9 أندية، هي: الأهلي، الزمالك، الخليج السعودي، برشلونة الإسباني، جامعة سيدني الأسترالي، فيزبريم المجري، توباتي البرازيلي، كاليفورنيا إيجلز الأمريكي، وماجديبورج الألماني. تم تقسيم الأندية إلى 3 مجموعات، بحيث يتواجد في كل مجموعة 3 فرق. يتأهل صاحب المركز الأول من كل مجموعة إلى دور نصف النهائي، بالإضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثاني.