نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الأهلي السعودي المتوقع أمام الوصل الإماراتي في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر ماتياس يايسله المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي، على تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة الوصل الإماراتي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة.

موعد مباراة الوصل ضد الأهلي

ينزل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على الوصل، مساء غدًا الاثنين الموافق 30 سبتمبر 2024، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت فلسطين والقاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الوصل

* حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

* خط الدفاع: علي مجرشي – ميريح ديميرال – روجير إيبانيز – بسام الحريجي.

* خط الوسط: جابرييل فيجا – زياد الجهني – رياض محرز – روبرتو فيرمينو – سميحان النابت.

* خط الهجوم: إيفان توني.

وتنقل مباراة الأهلي ضد الوصل على شبكة قنوات SSC السعودية، وكذلك قناة beIN Sports AFC، بالإضافة إلى قنوات أبو ظبي الرياضية.