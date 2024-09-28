نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوت الخليج الرياضي ينفرد من داخل منزل مؤمن زكريا.. هل خرج اللاعب لزيارة المقابر اليوم ورؤية "طلاسم السحر" المؤذية له؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتشرت أنباء العثور على سحر مؤذي لنجم الأهلي ومنتخب مصر السابق مؤمن زكريا، في إحدى المقابر.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن التربي فوجئ بوجود ورقة مكتوب عليها كلمة مرض وعدد من الطلاسم على صورة مؤمن زكريا وزوجته، وأن اللاعب حضر بنفسه اليوم لرؤية ذلك على الطبيعية.

وعلى الفور تحرك مراسل "دوت الخليج الرياضي" صوب منزل مؤمن زكريا لمعرفة الحقيقة، وتحدث مع حارس المنزل الذي نفى علمه أي شيء عن هذا الأمر.

وقال: "مؤمن زكريا لم يخرج من منزله نهائيًا اليوم".

ما هو مرض مؤمن زكريا؟

يعاني اللاعب مؤمن زكريا من مرض نادر يعرف بالتصلب الجانبي الضموري (ALS)، وهو اضطراب عصبي تدريجي يؤثر على الخلايا العصبية المسؤولة عن التحكم في حركة العضلات الإرادية. يتسبب هذا المرض في تدهور وظائف الأعصاب تدريجيًا، مما يؤدي إلى ضعف العضلات وفقدان القدرة على التحكم فيها.

نتيجة لهذا المرض، ابتعد مؤمن زكريا عن الملاعب لفترة طويلة، حيث سعى لتلقي العلاج داخل مصر وخارجها، أملًا في تحسين حالته الصحية والعودة إلى ممارسة كرة القدم. وبرغم التحديات الكبيرة التي يواجهها، لا يزال يحظى بدعم واسع من جمهوره ومحبيه الذين يتمنون له الشفاء العاجل.