نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد خسارة السوبر الأفريقي.. بعثة الاهلي تؤدي مناسك العمرة قبل العودة لـ القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توجه لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى أداء مناسك العمرة والحج اليوم السبت الموافق 28 سبتمبر، وذلك عقب الهزيمة أمس أمام منافسه الزمالك في كأس السوبر الإفريقي.



كما اتخذ السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أول قراراته عقب خسارته أمام الزمالك الغريم التقليدي، وخسارة لقب السوبر الإفريقي.

وقرر مارسيل كولر المدير الفني، منح لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات لمدة أسبوع عقب العودة من السعودية بعد خسارة السوبر الإفريقي.

ويستأنف الفريق تدريباته السبت المقبل استعدادًا لمنافسات كأس السوبر المصري، التي تقام في العاصمة الإماراتية أبو ظبي الشهر المقبل.