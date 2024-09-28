نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أداء استثنائي".. تعليق تركي آل الشيخ على تتويج الزمالك بكأس السوبر الإفريقي أمام الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، على تتويج الزمالك بلقب كأس السوبر الإفريقي أمام الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية.

توج الزمالك، بلقب كأس السوبر الإفريقي للمرة الخامسة في تاريخه، بركلات الترجيح عقب نهاية المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1.

تركي آل الشيخ: الزمالك توج بكأس السوبر الإفريقي بعد أداء استثنائي

نشر حساب تركي آل الشيخ الرسمي عبر موقع “فيسبوك”، عدة صور من احتفالات لاعبي الزمالك بلقب السوبر الإفريقي، معلقًا: “فريق الزمالك يتوّج بلقب كأس السوبر الإفريقي ضمن فعاليات موسم الرياض بعد أداء استثنائي في ملعب المملكة أرينا، ألف مبروك”.

وأضاف في منشور آخر: “مباراة جمعت أقوى الأندية المصرية وأذهلت الجماهير في مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر الإفريقي ضمن فعاليات موسم الرياض”.

وكان الأهلي قد تقدم في لقاء السوبر، بهدف عن طريق وسام أبو علي من ركلة جزاء في الشوط الأول، وعادل الزمالك النتيجة بالتسجيل من خلال البديل ناصر منسي بالشوط الثاني.