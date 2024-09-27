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أحمد جودة - القاهرة - يتيح لكم دوت الخليج الرياضي لقطة تتويج الزمالك بكأس السوبر وتحية الجماهير لعبد الواحد السيد لحظة خروجه وذلك عقب التتويج ببطولة كأس السوبر الافريقي التي أقيمت في المملكة العربية السعودية على حساب النادي الأهلي.

لقطة تتويج الزمالك بكأس السوبر وتحية الجماهير لعبد الواحد السيد لحظة خروجه

ناصر منسي أفضل لاعب في نهائي كأس السوبر الإفريقي

حصل ناصر منسي مهاجم فريق الزمالك على جائزة أفضل لاعب في مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي، التي أقيمت مساء اليوم على ملعب المملكة أرينا بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية.

وكان ناصر منسي سجل هدف التعادل لفريقه في الوقت الأصلي للمباراة قبل أن يحرز ركلة الترجيح التي سددها ليساهم في فوز فريقه باللقب.

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت باستاد المملكة أرينا في الرياض بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.