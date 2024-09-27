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أحمد جودة - القاهرة - يوفر لكم موقع دوت الخليج الرياضي فيديو يوضح لحظة دخول شيكابالا الاستوديو التحليلي بقنوات ام بي سي رفقة كأس السوبر الافريقي

لحظة دخول شيكابالا الاستوديو التحليلي بقنوات ام بي سي رفقة كأس السوبر الافريقي

الزمالك يتوج بطلًا لكأس السوبر الإفريقي

تُوج نادي الزمالك بلقب بطولة كأس السوبر الإفريقي، على حساب الغريم التقليدي نادي الزمالك بعد الفوز عليه في المباراة النهائية.

ونجح نادي الزمالك في التتويج باللقب بعدما فاز بركلات الترجيح 4 مقابل3، بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين طوال أحداث المباراة.

انتهى الشوط الثاني بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، حيث سجل كل منهما هدفًا، وذلك بعد أحداث مثيرة شهدتها المباراة وسط تشجيع حماسي من الجماهير.

نجح وسام أبو علي في إحراز الهدف الأول لصالح النادي الأهلي من ركلة جزاء حصل عليها أكرم توفيق في الدقيقة 37 من الشوط الأول.

وفي الدقيقة 76، تمكن ناصر منسي من تسجيل هدف التعادل للزمالك، بعد لمسة واحدة فقط من دخوله، إثر عرضية رائعة وصلت إليه داخل منطقة الجزاء.