نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الزمالك ضد الأهلي في نهائي كأس السوبر الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، تشكيلة الفارس الأبيض، التي ستخوض مواجهة الليلة ضد النادي الأهلي، المقرر لها مساء اليوم في المملكة العربية السعودية.

ويلتقي النادي الأهلي أمام نظيره الزمالك، في نهائي كأس السوبر الإفريقي على ملعب المملكة آرينا، في مباراة ينتظرها عشاق كرة القدم حول العالم.

وجاءت تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي كالتالي:



في حراسة المرمى: محمد عواد

في خط الدفاع: حمزة المثلوثي، حسام عبدالمجيد، عمر جابر، محمود بنتايج.

في خط الوسط: نبيل دونجا، ناصر ماهر، عبدالله السعيد

في خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، مصطفى شلبي، سيف الدين الجزيري.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر الإفريقي

تُقام مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك يوم الجمعة، 27 سبتمبر، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب آرينا في المملكة العربية السعودية.