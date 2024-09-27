كأس السوبر الإفريقي يزين الرياض قبل مباراة الأهلي والزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - زين كأس السوبر الإفريقي شوارع الرياض وذلك قبل انطلاق المواجهة التي ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة حول العالم والتي تجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد نظيره الزمالك اليوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر، ويحتضن اللقاء ملعب المملكة أرينا.

وتجول كأس السوبر الأفريقي في جميع أنحاء الرياض قبل التوجه إلى الملعب ليتوج به صاحب اللقب الذي سيحصل عليه عقب انتهاء مواجهة اليوم.

وتم جاهزية ملعب المملكة أرينا، الذي يستضيف المواجهة بين النادي الأهلي ضد نظيره الزمالك، وذلك قبل ساعات من انطلاق مواجهة كأس السوبر الإفريقي.

وقد حرص العديد من الجماهير في الاحتشاد بشكل كبير، خارج ملعب اللقاء المرتقب الذي ينطلق بعد قليل في المواجهة الهامة التي يترقبها عشاق الساحرة المستديرة، التي تجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد نظيره الزمالك في كأس السوبر الأفريقي 2024، اليوم الجمعة، والتي يحتضنها ملعب "المملكة أرينا" بالعاصمة السعودية الرياض.

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في السوبر الأفريقي

وتنطلق صافرة حكم بدايه مباراة الأهلي ضد الزمالك في بطولة كأس السوبر الأفريقي اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتقوم مباراة كأس السوبر الإفريقي عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس، الذي تعد الناقل الحصري والوحيد لمباريات الاتحاد الأفريقي.

كما تقوم مجموعة "إم بي سي"، بإذاعة المواجهة المرتقبة، الحاصلة على حقوق إذاعة مباراة كأس السوبر الإفريقي، كما أنها تذاع عبر قناتي "إم بي سي مصر" و"إم بي سي مصر 2".