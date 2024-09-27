موعد مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر الإفريقي والقنوات الناقلة والمعلقون

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أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم «دوت الخليج الرياضي»، موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر الإفريقي، وكذلك القنوات الناقلة والمعلقون على هذه المواجهة.

ويترقب عشاق ومحبي كرة القدم حول العالم، المواجهة المرتقبة التي تجمع بين قطبي الكرة المصرية، على لقب بطولة كأس السوبر الإفريقي.

ويسعى النادي الأهلي تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، إلى تحقيق الفوز في المباراة، وحصد اللقب الإفريقي على حساب الغريم التقليدي نادي الزمالك.

بينما على الجانب الآخر، يدخل نادي الزمالك المباراة بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، وعينه على حصد اللقب مثلما حدث في سوبر 1994.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر الإفريقي

تُقام مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك يوم الجمعة، 27 سبتمبر، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب آرينا في المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك والمعلقون

ستقوم قناة بي إن سبورت المفتوحة ببث مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك، مع تعليق المعلق الرياضي عصام الشوالي، بينما ستعرض قناة إم بي سي مصر المباراة بتعليق فارس عوض ومدحت شلبي.