نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوميز يمنح لاعبي الزمالك تعليمات خاصة لمباراة الأهلي في السوبر الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ألقى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية على اللاعبين مساء اليوم بمقر فندق الإقامة بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، استعدادًا لمباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي المقرر لها غدًا الجمعة على ملعب المملكة أرينا.

جوميز يشرح خططه في السوبر للاعبي الزمالك

قام جوميز بشرح بعض الجوانب والأفكار الخططية للاعبين خلال المحاضرة بشكل نظري لتنفيذها في مران اليوم.

وفي نفس الوقت؛ منح جوميز بعض اللاعبين تعليمات ومهام خاصة متعلقة بمراكزهم في الملعب استعدادًا لمواجهة الغد أمام الأهلي.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي مساء غدًا الجمعة المقبل على لقب كأس السوبر الأفريقي على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.