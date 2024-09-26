موعد مباراة الأهلي ضد العين الإماراتي والقنوات الناقلة

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رياض - احمد صلاح - بدأ البحث عن موعد مباراة الأهلي ضد العين الإماراتي في إطار منافسات الجولة الثانية من عمر كأس انتركونتيننتال للأندية 2024، حيث استطاع العين الإماراتي التأهل إلى الجولة الثانية لمواجهة المارد الأحمر بعد فوزه الكبير داخل دياره على ملعب هزاع بن زايد على نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي وذلك في إطار الدور التمهيدي، ويسعى العين إلى خطف الفوز من المارد الأحمر بالرغم من أن المباراة سيتم إقامتها خارج دياره، بينما يطمح الأهلي إلى تحقيق الفوز للصعود إلى دور كأس التحدي.

موعد مباراة الأهلي ضد العين الإماراتي

يسعى المارد الأحمر إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز في اللقاء المرتقب أمام نظيره الإماراتي، حيث من المقرر أن يستضيف استاد القاهرة مباراة الأهلي ضد العين الإماراتي في يوم الثلاثاء الموافق التاسع والعشرين من شهر أكتوبر المقبل، وسيتم تحديد موعد إطلاق صافرة بداية المباراة في وقت لاحق.

جدير بالذكر أن الفيفا أطلق على اللقاء الذي يجمع بين المارد الأحمر ونظيره الإماراتي بما يُعرف بـ “كأس إفريقيا – آسيا – الهادئ”، هذا ومن المقرر أن الفائز من اللقاء يتأهل إلى دور كأس التحدي.

كما يواجه الفائز من المباراة الفائز من ديربي الأمريكتين حيث من المقرر أن تُقام المباريات الثلاثة الأخيرة في قطر تحديدًا بالعاصمة الدوحة وذلك في الفترة من 11 إلى 18 ديسمبر، على أن تكون المباراة النهائية في الديربي في الثامن عشر من ديسمبر.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والعين الإماراتي

في إطار الحديث عن موعد مباراة الأهلي ضد العين الإماراتي، فإن من المقرر أن تقوم شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية بنقل اللقاء للجماهير في الوطن العربي، ويأتي تردد القناة على النحو التالي: