انت الأن تتابع خبر اتفرج من البيت.. تردد قناة mbc مصر الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر الإفريقي والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - عشاق كرة القدم المصرية يترقبون موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر الأفريقي, والذي سوف يقام في المملكة العربية السعودية، وبعد أن أعلنت شبكة قنوات إم بي سي مصر عن إذاعة المباراة؛ سوف نقدم لكم في هذا المقال موعد اللقاء وتردد قناة mbc مصر الناقلة للمباراة والمعلق وكافة التفاصيل.
موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي
- تقام المباراة غداً الجمعة الموافق 27 سبتمبر 2024، ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية وتوقيت مصر، ويستضيف أحداث المباراة ملعب المملكة أرينا معقل نادي الهلال السعودي بمدينة الرياض.
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كواليس جلسة تصوير الأبطال قبل السوبر الإفريقي pic.twitter.com/nDG2mDq5Eo
— النادي الأهلي (@AlAhly)
📸 كواليس جلسة تصوير الأبطال قبل السوبر الإفريقي 🦅 pic.twitter.com/nDG2mDq5Eo— النادي الأهلي (@AlAhly) September 25, 2024
أعلنت شبكة قنوات MBC مصر عبر حسابها الرسمي في منصة X عن إذاعة مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر الأفريقي ويمكنكم استقبال تردد القناة من خلال القيم التالية:
- التردد الأول: 11470.
- التردد الثاني أو البديل: 12015.
- تردد mbc masr 2 هو: 11823.
- الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
- القمر: نايل سات.
- الجودة: HD.
أعلنت شبكة قنوات MBC
- مصر الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك عبر التردد المفتوح عن إعداد ستوديو تحليلي شامل للمباراة يضم نخبة من نجوم الكرة المصرية، وبعض النجوم العالميين، بالإضافة إلى تحليل فني من داخل الملعب، كما تم الإعلان عن معلق مباراة الأهلي والزمالك وهو المعلق الشهير مدحت شلبي.
تابعوا مباراة كأس السوبر الافريقي
- بين الأهلي والزمالك على قنوات #MBCMASR بأعلى جودة بث فضائي التاسعة مساء يوم الجمعة pic.twitter.com/yFGSwIkHuD
- — MBC MASR 2 (@mbcmasr2) September 24, 2024
طريقة استقبال تردد mbc مصر
يمكن تنزيل تردد القناة بكل سهولة على جهاز الاستقبال الخاص بك من خلال الخطوات التالية:
- في البداية يجب النقر على زر الإعدادات في الريموت كنترول.
- وبعد ظهور القائمة الجانبية قم بتحريك سهم الريموت واضغط على كلمة القنوات.
- وفيما بعد قم باختيار توليف يدوي.
- وفي الصفحة التالية كل ما عليك هو كتابة التردد ومعدل الترميز والاستقطاب واضغط على بحث أو إضافة قناة.
- وبعد ذلك انتظر لحظات وسوف يتم تنزيل تردد قناة mbc مصر على جهاز الاستقبال الخاص بك، ويمكنك الاستمتاع بمشاهدة المباراة في منزلك.