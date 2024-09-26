انت الأن تتابع خبر اتفرج من البيت.. تردد قناة mbc مصر الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر الإفريقي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عشاق كرة القدم المصرية يترقبون موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر الأفريقي, والذي سوف يقام في المملكة العربية السعودية، وبعد أن أعلنت شبكة قنوات إم بي سي مصر عن إذاعة المباراة؛ سوف نقدم لكم في هذا المقال موعد اللقاء وتردد قناة mbc مصر الناقلة للمباراة والمعلق وكافة التفاصيل.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي

تقام المباراة غداً الجمعة الموافق 27 سبتمبر 2024، ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية وتوقيت مصر، ويستضيف أحداث المباراة ملعب المملكة أرينا معقل نادي الهلال السعودي بمدينة الرياض.

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أعلنت شبكة قنوات MBC مصر عبر حسابها الرسمي في منصة X عن إذاعة مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر الأفريقي ويمكنكم استقبال تردد القناة من خلال القيم التالية:

التردد الأول: 11470.

التردد الثاني أو البديل: 12015.

تردد mbc masr 2 هو: 11823.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

القمر: نايل سات.

الجودة: HD.

أعلنت شبكة قنوات MBC

مصر الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك عبر التردد المفتوح عن إعداد ستوديو تحليلي شامل للمباراة يضم نخبة من نجوم الكرة المصرية، وبعض النجوم العالميين، بالإضافة إلى تحليل فني من داخل الملعب، كما تم الإعلان عن معلق مباراة الأهلي والزمالك وهو المعلق الشهير مدحت شلبي.

تابعوا مباراة كأس السوبر الافريقي

بين الأهلي والزمالك على قنوات #MBCMASR بأعلى جودة بث فضائي التاسعة مساء يوم الجمعة pic.twitter.com/yFGSwIkHuD

— MBC MASR 2 (@mbcmasr2) September 24, 2024

طريقة استقبال تردد mbc مصر

يمكن تنزيل تردد القناة بكل سهولة على جهاز الاستقبال الخاص بك من خلال الخطوات التالية: