نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعثة الأهلي تتجه إلى مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى الرياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توجهت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من ملعب التتش إلى مطار القاهرة الدولي، في رحلة إلى الرياض لملاقاة الزمالك مساء الجمعة المقبلة، ضمن منافسات كأس السوبر الإفريقي.

بعثة الأهلي تتجه إلى مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى الرياض

وانتهى الأهلي من تدريباته اليوم في ملعب مختار التتش، حيث عقد المدرب السويسري مارسيل كولر جلسة مع اللاعبين، استعرض خلالها العديد من الجوانب الفنية المهمة للاستعداد للمباراة.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك"، يرصد تحرك بعثة الفريق إلى مطار القاهرة من أجل السفر إلى السعودية.

وجاءت قائمة الأهلي المتجهة إلى السعودية

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: أشرف داري، ياسر إبراهيم، يحيى عطية الله، محمد هاني، رامي ربيعة، عمر كمال عبد الواحد، يوسف أيمن.

خط الوسط: أكرم توفيق، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، مروان عطية، إمام عاشور، أحمد نبيل كوكا، رضا سليم، عمرو السولية، بيرسي تاو، طاهر محمد طاهر، عمر الساعي.

خط الهجوم: وسام أبو علي، محمود عبد المنعم كهربا.