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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي زد إف سي، اليوم الأربعاء، عن تعاقده مع لاعب الأهلي عمار حمدي، في إطار تعزيز الفريق استعدادا للموسم الرياضي الجديد (2024 - 2025).

زد إف سي يعلن عن ضم عمار حمدي من الأهلي

وأشار الحساب الرسمي للنادي على "فيس بوك" إلى أن الصفقة تأتي لدعم التشكيلة في المرحلة المقبلة ونشر فيديو يظهر فيه اللاعب وعلق: "حاوي جديد في زد، أهلا بك، عمار حمدي:.

وعبر عمار حمدي عن سعادته بالانتقال، حيث قال في تصريحات رسمية خلال الفيديو الذي تم نشره: "اخترت الانضمام لنادي زد لأنه نادٍ مميز للغاية".

يُذكر أن عمار حمدي قضى الموسم الماضي مع المقاولون العرب على سبيل الإعارة، حيث شارك في 16 مباراة، سجل خلالها هدفًا واحدًا وصنع آخر.

