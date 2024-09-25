نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. ريال مدريد يعلن إصابة كيليان مبابي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر نادي ريال مدريد بيانًا يوضح طبيعة إصابة مهاجمه الفرنسي كيليان مبابي، التي تعرض لها أثناء مشاركته في مباراة الفريق ضد ديبورتيفو ألافيس ضمن منافسات الدوري الإسباني يوم الثلاثاء الماضي.

ريال مدريد يعلن إصابة كيليان مبابي

وأحرز مبابي هدفًا خلال فوز فريقه بنتيجة 3-2، ولكنه اضطر لمغادرة الملعب قبل عشر دقائق من نهاية المباراة.

وفي بيان رسمي صباح اليوم، قال النادي: "بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، تبين أن كيليان مبابي يعاني من إصابة في العضلة ذات الرأسين الفخذية للساق اليسرى، وسيتم متابعة حالته لتحديد مدى تطورها".

من جهتها، أفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الإصابة العضلية التي يعاني منها مبابي ستحرمه من المشاركة في مباراة الديربي المقبلة أمام أتلتيكو مدريد، المقررة يوم الأحد.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب، البالغ من العمر 25 عامًا، لن يكون جاهزًا للعب مع ريال مدريد حتى نهاية فترة التوقف الدولي في أكتوبر المقبل، مشيرة إلى أن فترة غيابه قد تمتد لأكثر من 3 أسابيع، مما يعني غيابه عن مباريات أتلتيكو، ليل، وفياريال على الأقل.