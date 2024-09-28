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أحمد جودة - القاهرة - يريد محبو مشاهدة الريدز، معرفة موعد مباراة ليفربول المقبلة بعد الفوز أمام وولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الأسبوع السادس من الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول المقبلة بعد الفوز أمام وولفرهامبتون

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول نظيره بولونيا يوم الأربعاء المقبل 2-10-2024 على ملعب "أنفيلد"، وذلك في إطار الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة ليفربول وبولونيا يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد بولونيا في دوري أبطال أوروبا

يمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول ضد بولونيا مساء الأربعاء المقبل، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 2HD، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.