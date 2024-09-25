عاجل.. قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك في السوبر الإفريقي

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أحمد جودة - القاهرة - استقر المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، على قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة الزمالك في نهائي كأس السوبر الإفريقي، المقرر إقامته بعد غد الجمعة في المملكة العربية السعودية.

وأنهى الأهلي اليوم، تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، قبل المغادرة إلى السعودية استعدادًا لهذه المواجهة الحاسمة.

قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك في السوبر الإفريقي

وأجرى السويسري كولر محاضرة للاعبين تناول خلالها العديد من الجوانب الفنية اللازمة للتحضير للمباراة.

قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك في السوبر الإفريقي:

حراس المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

الدفاع: أشرف داري، ياسر إبراهيم، يحيى عطية الله، محمد هاني، رامي ربيعة، عمر كمال عبد الواحد، يوسف أيمن.

الوسط: أكرم توفيق، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، مروان عطية، إمام عاشور، أحمد نبيل كوكا، رضا سليم، عمرو السولية، بيرسي تاو، طاهر محمد طاهر، عمر الساعي.

الهجوم: وسام أبو علي، محمود عبد المنعم كهربا.

ومن المقرر، أن تطير بعثة الفريق إلى السعودية عصر اليوم، وذلك استعدادا لخوض المباراة النهائية ضد الغريم التقليدي نادي الزمالك.

